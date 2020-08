Sixt kappt Ausblick für 2020 und 2021 - Aktie grenzt Gewinne ein

Zwar sei die Nachfrage deutlich gestiegen, teilte der SDAX -Konzern am Dienstag mit. Wegen der "weiterhin erheblichen Reisebeschränkungen" im Flugverkehr könne das Unternehmen aber die Prognosen nicht aufrechterhalten, erklärte Sixt weiter.

Am Aktienmarkt kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Sixt-Stämme reduzierten in einer ersten Reaktion ihre vorherigen Gewinn deutlich.

