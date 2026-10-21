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Reiseportal

Booking-Aktie etwas höher: EU ermittelt gegen Booking.com wegen Betrugsfällen

Booking-Aktie etwas höher: EU ermittelt gegen Booking.com wegen Betrugsfällen

Brüssel nimmt Booking.com ins Visier: Die EU-Kommission prüft, ob das Reiseportal seine Nutzer ausreichend vor Betrügern auf der Plattform schützt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Booking Holdings
146.10 EUR 1.15 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen

Die Europäische Kommission ermittelt gegen das Reiseportal Booking.com wegen möglicher Verstöße gegen Verbraucherschutzvorschriften. Das Unternehmen steht unter anderem im Verdacht, nicht genug gegen Betrüger auf der Plattform getan zu haben, wie aus einer Mitteilung der Brüsseler Behörde hervorgeht.

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Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Booking-Aktie zeitweise 0,22 Prozent auf 164,28 US-Dollar.

/tre/DP/jha

BRÜSSEL (dpa-AFX)

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Booking Outperform Cowen and Company, LLC
08.08.19 Booking Buy Deutsche Bank AG
08.08.19 Booking Overweight Barclays Capital
21.05.19 Booking Buy Needham & Company, LLC
19.03.19 Booking Market Perform Telsey Advisory Group

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