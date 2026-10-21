Booking-Aktie etwas höher: EU ermittelt gegen Booking.com wegen Betrugsfällen
Brüssel nimmt Booking.com ins Visier: Die EU-Kommission prüft, ob das Reiseportal seine Nutzer ausreichend vor Betrügern auf der Plattform schützt.
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Die Europäische Kommission ermittelt gegen das Reiseportal Booking.com wegen möglicher Verstöße gegen Verbraucherschutzvorschriften. Das Unternehmen steht unter anderem im Verdacht, nicht genug gegen Betrüger auf der Plattform getan zu haben, wie aus einer Mitteilung der Brüsseler Behörde hervorgeht.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Booking-Aktie zeitweise 0,22 Prozent auf 164,28 US-Dollar.
/tre/DP/jha
BRÜSSEL (dpa-AFX)
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