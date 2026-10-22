Reiwa Accounting mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Reiwa Accounting äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,40 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Reiwa Accounting ein EPS von 8,41 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,43 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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