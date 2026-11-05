HOCHTIEF-Aktie gibt trotzdem ab: Umsatz- und Ergebnisplus dank KI-Boom

Rekord-Auftragsbestand

05.11.26 15:04 Uhr

Der Baukonzern HOCHTIEF hat auch im dritten Quartal vom KI-Boom profitiert.

Umsatz und Ergebnisse zogen kräftig an. "Unser Rekordauftragsbestand verschafft uns hervorragende Perspektiven für die Zukunft", sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch Chef der HOCHTIEF-Mutter ACS ist, am Donnerstag. Der Baukonzern erhalte mehr Aufträge in den Märkten, in denen er das größte strukturelle Nachfragepotenzial sehe. Das erst im Sommer angehobene Gewinnziel bestätigte der DAX-Konzern.

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Im dritten Quartal legte der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn im Jahresvergleich um fast die Hälfte auf 271,9 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Im laufenden Jahr rechnet HOCHTIEF seit dem Sommer mit einem bereinigten Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro. 2025 war der bereinigte Gewinn auf 789,3 Millionen gestiegen.

Inklusive Sondereffekten wies HOCHTIEF in den drei Monaten bis Ende September einen Gewinn von 260,1 Millionen Euro aus. Das waren 49 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz kletterte um 22,3 Prozent auf gut 11,9 Milliarden Euro. Der Auftragseingang wuchs um mehr als 60 Prozent auf 17,1 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand betrug Ende September gut 89,7 Milliarden Euro.

So reagiert die HOCHTIEF-Aktie

Unter den Aktionären von HOCHTIEF hat sich die erste Aufregung wegen vorgelegter Quartalszahlen am Donnerstagnachmittag wieder gelegt. Auf einen ersten Kursrutsch um bis zu 9 Prozent, der die Aktien mit 331,80 Euro bis nah an ihr Jahrestief von Anfang Januar führte, reduzierte sich der Abschlag zuletzt wieder deutlich auf weniger als ein Prozent. Mit 360,60 Euro lag der Kurs wieder am unteren Ende der morgendlichen Spanne.

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Der Baukonzern hat auch im dritten Quartal mit kräftig anziehenden Umsatz- und Ergebniskennziffern vom KI-Boom profitiert. Das erst im Sommer angehobene Gewinnziel bestätigte das DAX-Unternehmen, das seit Sommer 2025 lange Zeit als Profiteur des Baus von Rechenzentren gehandelt wurde.

Anleger reagieren derzeit auf den KI-Megatrend jedoch sehr sensibel. Er bekommt seit einiger Zeit einen Dämpfer aus Sorge vor Übertreibungen, der seit dem Rekordhoch im Mai auch die Hochtief-Aktien erfasst hat. Hinzu kommt neuerdings das Ergebnis der US-Zwischenwahlen. Anleger fürchten, mit stärkerer Macht der Demokraten könnte die Regulierung im KI-Bereich anziehen.

/mne/jha/

ESSEN (dpa-AFX)