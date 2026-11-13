Anthropic-Aktie vor dem Börsenstart: Orderbuch offenbar sechsfach überzeichnet - Wer kommt zum Zug?

Rekord-IPO voraus?

13.11.26 10:04 Uhr

Rund eine Woche vor dem geplanten Handelsstart liegen offenbar sechsmal so viele Orders vor wie Aktien, und die Banken haben bereits signalisiert, wer zuerst zum Zug kommen soll.

• Der geplante Börsenwert liegt bei bis zu 1,4 Billionen US-Dollar, wobei Privatanleger in Europa bis zu 20 Prozent der Aktien erhalten könnten, abhängig von der Nachfrage.

Anthropic-IPO ist offenbar rund sechsfach überzeichnet

Bestehende Geldgeber sollen bei der Zuteilung Vorrang erhalten

Prospekt zeigt neben starkem Wachstum auch einen operativen Quartalsverlust

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Der Börsengang von Anthropic zieht offenbar weit mehr Kapital an, als der KI-Entwickler aufnehmen will: Wie aus einem Bloomberg-Bericht vom Donnerstag hervorgeht, liegen Orders für rund das Sechsfache der angebotenen Aktien vor. Für Anleger zeichnet sich damit eine knappe Zuteilung ab. Angeboten werden 825 Millionen Aktien der Klasse A zu je 70 bis 78 US-Dollar, am oberen Ende der Spanne ein Volumen von rund 64,4 Milliarden US-Dollar.

Wie sich das Orderbuch bei Anthropic gefüllt hat

Bemerkenswert ist das Tempo, denn die Preisspanne steht erst seit Dienstag. An diesem Tag reichte Anthropic die zweite Änderung seines Börsenprospekts bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Noch am selben Tag berichtete CNBC unter Berufung auf Insider, das Orderbuch sei innerhalb der Spanne bereits gedeckt. Vorgestern meldete die Financial Times, die Konsortialbanken erwögen eine Anhebung der Spanne. Angeführt wird das Konsortium von Goldman Sachs und Morgan Stanley. Bloomberg weist allerdings darauf hin, dass sich die Eckdaten, einschließlich der Nachfrage, noch ändern können.

Wer bei der Zuteilung zuerst zum Zug kommt

Nach Bloomberg-Informationen haben die Banken potenziellen Investoren signalisiert, dass Anthropic seine bestehenden Geldgeber bevorzugen will. Manche Interessenten dürften daher kleinere Pakete erhalten als erwartet. Zudem haben laut Prospekt Board-Mitglieder und ihnen nahestehende Gesellschaften unverbindlich Interesse an Aktien für bis zu 303 Millionen US-Dollar bekundet. Zusätzlich zum öffentlichen Angebot kaufen sieben Technologiekonzerne, darunter NVIDIA, Microsoft und Google, eine Tochter von Alphabet, in einer Privatplatzierung Aktien für insgesamt 26 Milliarden US-Dollar zum Ausgabepreis. Zusammengenommen wäre die Transaktion größer als der Börsengang von SpaceX und damit die größte Erstemission aller Zeiten.

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Was Privatanleger in Europa erwarten können

Ungewöhnlich groß ist der Anteil, den Anthropic Privatanlegern zugedacht hat. Laut Prospekt sollen Zuteilungen an Privatanleger in den USA und anderen Ländern bis zu 20 Prozent der angebotenen Aktien ausmachen, die endgültige Höhe hängt aber von der tatsächlichen Nachfrage ab. In Europa richtet sich das öffentliche Angebot an Privatanleger in neun Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und die Niederlande, Österreich zählt nicht dazu. Grundlage ist ein einziger Prospekt, den die deutsche Finanzaufsicht BaFin billigen muss und der über den EU-Pass auch in den übrigen Ländern gilt. Bei einer sechsfachen Überzeichnung ist die Obergrenze von 20 Prozent allerdings kein Versprechen: Ein Zeichnungsauftrag sichert noch keine Zuteilung.

Hohe Nachfrage trifft auf hohe Verpflichtungen

So eindeutig das Orderbuch wirkt, so viel Prüfstoff liefert der Prospekt. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 auf 33,2 Milliarden US-Dollar nach 2,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Doch im dritten Quartal rutschte Anthropic operativ in die Verlustzone: Nach einem operativen Gewinn von 974 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal steht ein Verlust von 567 Millionen US-Dollar. Hauptgrund ist laut Prospekt Rechenleistung für 5 Milliarden US-Dollar, die Anthropic kurzfristig zukaufen musste und die derzeit deutlich mehr kostet als Kapazität aus langfristigen Verträgen. Die Kauf- und Mietverpflichtungen, fast vollständig für Rechenleistung und Infrastruktur, summieren sich auf rund 900,9 Milliarden US-Dollar, davon etwa 451,6 Milliarden US-Dollar bis Ende 2030.

Einem Reuters-Bericht zufolge bewertet die Spanne Anthropic voll verwässert mit bis zu 1,4 Billionen US-Dollar und damit etwas niedriger, als manche Investoren erwartet hatten. Die Nachfrage deutet darauf hin, dass dieser Abschlag bei Investoren verfängt. Für die Zeit nach dem Börsenstart verdient zudem das Angebot an Aktien Aufmerksamkeit: Laut Prospekt können 3,6 Milliarden Aktien, die eigentlich einer Haltefrist von 180 Tagen unterliegen, schon vorher handelbar werden. Darunter fallen bis zu 10 Prozent der gesperrten Bestände von Führungskräften, Mitarbeitern und Board-Mitgliedern außerhalb des Gründerkreises, und zwar bereits ab dem ersten Handelstag.

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Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.