BYD-Aktie zieht an: Tesla-Konkurrent BYD verzeichnet satten Gewinnsprung

Rekordabsatz

Ein Rekordabsatz hat dem chinesische Elektroautobauer BYD im ersten Halbjahr zu einem satten Gewinnsprung verholfen.

Das Unternehmen verdiente mehr als dreimal so viel wie vor Jahresfrist, wie der Tesla-Konkurrent am Montag nach Handelsschluss in Asien bekanntgab. Unter dem Strich lag der Gewinn in den sechs Monaten bis Ende Juni bei umgerechnet fast 1,3 Milliarden Euro, das sind 204,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz schnellte um 72,7 Prozent auf rund 33 Milliarden Euro nach oben.

Das Unternehmen, zu dessen Investoren unter anderem Warren Buffetts Berkshire Hathaway gehört, hat seinen Marktanteil in China massiv ausgebaut und im Oktober erstmals Volkswagen als führenden Autobauer abgelöst. Seither konnte sich BYD trotz eines tobenden Preiskriegs und einer sinkenden Nachfrage behaupten. Allerdings bietet auch BYD neue Fahrzeuge nach Reuters-Berechnungen bis zu einem Viertel günstiger an als ihre Vorgängerversionen. Das macht sich auch in den Zahlen bemerkbar: Im zweiten Quartal fiel das Gewinnplus nach Reuters-Berechnungen geringer aus als noch zu Jahresauftakt.

Am Dienstag geht es für die BYD-Aktie in Hongkong zeitweise um 4,88 Prozent hoch auf 247,03 CNY.

Peking (Reuters)