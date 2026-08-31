BYD-Aktie im Fokus: Gesamtabsatz steigt im August - Auslandsauslieferungen verdoppeln sich

Rekordexporte

01.09.26 13:32 Uhr

Während die Nachfrage in China schwächelt, treiben Rekordexporte BYD zu einem weiteren Absatzplus im August. Dabei wird Brasilien zum wichtigsten Auslandsmarkt.

• Trotz internationalem Erfolg bleibt der chinesische Heimatmarkt schwach, was zu Gewinnrückgängen führt; die Aktie reagierte positiv auf die aktuellen Entwicklungen.

• Das internationale Geschäft, insbesondere in Europa, Südostasien und Brasilien, treibt das Wachstum voran, wobei Brasilien zum wichtigsten Auslandsmarkt außerhalb Chinas wird.

• BYD verzeichnet im August einen Gesamtabsatzanstieg um 17,8 % auf 440.293 Fahrzeuge, wobei die Auslandsauslieferungen um 134,5 % auf 189.466 Einheiten steigen.

BYD steigert den Gesamtabsatz im August um 17,8 Prozent auf 440.293 Fahrzeuge

Auslandsauslieferungen springen um 134,5 Prozent auf 189.466 Einheiten

Brasilien wird zum wichtigen Standbein

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BYD hat am Dienstag zum vierten Mal in Folge steigende Verkaufszahlen gemeldet: Der Gesamtabsatz des chinesischen Elektroautobauers legte im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 17,8 Prozent auf 440.293 Fahrzeuge zu, während kräftige Exporte die schwache Nachfrage im Heimatmarkt auffangen.

Auslandsgeschäft treibt das Wachstum

Der eigentliche Wachstumstreiber liegt im Ausland. Die Auslandsauslieferungen von BYD sprangen im August um 134,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 189.466 Fahrzeuge. Der Konzern hat die internationalen Ambitionen chinesischer Autobauer angeführt und gewinnt insbesondere in Europa und Südostasien an Boden, während er sich vom zunehmend gesättigten heimischen Elektroautomarkt unabhängiger macht. Der Trend zahlt sich aus: Bereits im ersten Halbjahr 2026 erzielte BYD erstmals mehr Umsatz im Ausland als in China, ein historisches Novum für den Konzern.

Brasilien wird zum zweiten Standbein

Brasilien hat sich zum wichtigsten Auslandsmarkt von BYD außerhalb Chinas entwickelt. Der Konzern bereitet dort die Produktion seines ersten lokal gefertigten Plug-in-Hybrid-Fahrzeugs mit Flex-Fuel-Technologie vor, um von der steigenden Nachfrage in Lateinamerikas größtem Automarkt zu profitieren und die eigene Fertigungsbasis in der Region auszubauen.

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Heimatmarkt bleibt die Schwachstelle

Die internationale Stärke kontrastiert mit anhaltendem Druck in China. Für das erste Halbjahr meldete BYD einen Gewinnrückgang von 20,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal allein gelang dagegen der erste Gewinnanstieg seit über einem Jahr, der Zuwachs blieb wegen der scharfen Konkurrenz auf dem chinesischen Automarkt aber hinter den Erwartungen zurück. Bernstein bekräftigte Mitte August die Kaufempfehlung ("Outperform") für die BYD-Aktie, senkte das Kursziel aber von 136 auf 130 Hongkong-Dollar und begründete den Schritt mit einer vorsichtigeren Einschätzung der Nachfrage im Heimatmarkt.

BYD-Aktie im Fokus

Die BYD-Aktie gewann im Dienstagshandel in Hongkong letztlich 1,54 Prozent auf 75,85 Hongkong-Dollar.

Anleger blicken als Nächstes darauf, ob sich der hohe Exportanteil am Gesamtabsatz auf dem erreichten Niveau hält und ob sich die im zweiten Quartal eingeleitete Erholung in den kommenden Monatszahlen fortsetzt.

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Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.