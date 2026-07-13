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Rekordgewinn

JPMorgan mit Rekordquartalsgewinn - Aktie steigt

JPMorgan mit Rekordquartalsgewinn - Aktie steigt

Sprudelnde Einnahmen in fast allen Geschäftsfeldern haben der größten US-Bank JPMorgan im zweiten Quartal überraschend einen Rekordgewinn beschert.

Werte in diesem Artikel
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JPMorgan Chase & Co.
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Dank Sondereinnahmen aus der Beteiligung am Kreditkartenanbieter Visa sprang der Überschuss im Jahresvergleich sogar um 41 Prozent auf knapp 21,2 Milliarden US-Dollar (18,6 Mrd Euro) nach oben, wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Aber auch ohne diesen Visa-Sonderposten von 4,6 Milliarden Dollar übertraf JPMorgan die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Bankchef Jamie Dimon erwartet für 2026 jetzt noch höhere Zinserträge als zuletzt.

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Der Zinsüberschuss soll im laufenden Jahr statt rund 103 Milliarden jetzt 105,5 Milliarden Dollar erreichen. Im zweiten Quartal lag er mit 25,6 Milliarden Dollar rund 10 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Die gesamten bereinigten Erträge wuchsen um 27 Prozent auf rund 58 Milliarden Dollar und übertrafen die Erwartungen von Analysten deutlich. Die JPMorgan-Aktie gewann nach den Neuigkeiten im NYSE-Handel zuletzt 2,67 Prozent auf 343,45 US-Dollar.

/stw/mis

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

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25.06.26 JPMorgan ChaseCo Hold Jefferies & Company Inc.
06.05.26 JPMorgan ChaseCo Overweight Barclays Capital
04.05.26 JPMorgan ChaseCo Outperform RBC Capital Markets
04.05.26 JPMorgan ChaseCo Hold Jefferies & Company Inc.
15.04.26 JPMorgan ChaseCo Halten DZ BANK