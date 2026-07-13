JPMorgan mit Rekordquartalsgewinn - Aktie steigt
Sprudelnde Einnahmen in fast allen Geschäftsfeldern haben der größten US-Bank JPMorgan im zweiten Quartal überraschend einen Rekordgewinn beschert.
Werte in diesem Artikel
Dank Sondereinnahmen aus der Beteiligung am Kreditkartenanbieter Visa sprang der Überschuss im Jahresvergleich sogar um 41 Prozent auf knapp 21,2 Milliarden US-Dollar (18,6 Mrd Euro) nach oben, wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Aber auch ohne diesen Visa-Sonderposten von 4,6 Milliarden Dollar übertraf JPMorgan die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Bankchef Jamie Dimon erwartet für 2026 jetzt noch höhere Zinserträge als zuletzt.
Der Zinsüberschuss soll im laufenden Jahr statt rund 103 Milliarden jetzt 105,5 Milliarden Dollar erreichen. Im zweiten Quartal lag er mit 25,6 Milliarden Dollar rund 10 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Die gesamten bereinigten Erträge wuchsen um 27 Prozent auf rund 58 Milliarden Dollar und übertrafen die Erwartungen von Analysten deutlich. Die JPMorgan-Aktie gewann nach den Neuigkeiten im NYSE-Handel zuletzt 2,67 Prozent auf 343,45 US-Dollar.
/stw/mis
NEW YORK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf JPMorgan Chase
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JPMorgan Chase
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com
Aktuelle JPMorgan Chase Aktie News
JPMorgan Chase Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JPMorgan Chase nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.26
|JPMorgan ChaseCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan ChaseCo Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|JPMorgan ChaseCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan ChaseCo Halten
|DZ BANK