JPMorgan mit Rekordquartalsgewinn - Aktie steigt

KI-Nachrichtenüberblick

• JPMorgan verzeichnete im Jahresvergleich einen Gewinnanstieg um 41 % auf fast 21,2 Milliarden US-Dollar, maßgeblich unterstützt durch Sondereinnahmen aus Visa.

• Ohne diesen Sondereffekt übertraf JPMorgan die Analystenerwartungen, und der Zinsüberschuss für 2026 soll auf 105,5 Milliarden Dollar steigen, mit einem Anstieg im zweiten Quartal auf 25,6 Milliarden Dollar.