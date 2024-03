Rekordhoch im Blick

Nachdem die Aktien von Whirlpool und Zions Bancorporation ihren Platz im US-Index S&P 500 räumen müssen, rücken nun der Computerherstellers Super Micro Computer und der Schuhverkäufer Deckers Outdoor nach. An der NASDAQ sorgte dies für satte Gewinne.

• S&P 500 vor Umstellung

• Whirlpool und Zions raus - Super Micro und Deckers rein

• Super Micro-Aktie auf Rekordjagd



S&P 500 wird neu zusammengestellt

Der S&P 500, der Index der 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA, wird regelmäßig von einem Gremium geprüft. Bei den Sitzungen wird kontrolliert, inwiefern die enthaltenen Unternehmen noch den Anforderungen des von S&P Dow Jones Indices verwalteten Index entspricht. Am Freitag kündigte das Unternehmen nun an, welche Mitglieder den Index in diesem Monat verlassen müssen - und welche nachrücken.

Whirlpool- und Zions-Aktie müssen Index verlassen

So werden die Aktien von Whirlpool und Zions Bancorporation künftig nicht mehr im marktbreiten Index enthalten sein. Die Aktien der beiden Unternehmen mussten in den vergangenen Monaten deutliche Kurseinbußen einstecken, was der Index-Mitgliedschaft im Endeffekt den Todesstoß verpasste. Sie werden in den S&P MidCap 400 zurückgestuft, so S&P Dow Jones Indices.

Super Micro Computers und Deckers vor Eintritt

Nachrücken werden stattdessen die Papiere von Super Micro Computers und Deckers Outdoor. Der Computerhersteller Super Micro konnte in den vergangenen Monaten bereits deutlich von der KI-Euphorie am Markt profitieren. Anwendungen auf Basis von künstlicher Intelligenz stehen und fallen mit der notwendigen Infrastruktur dahinter. Die rechenintensiven Tools fußen auf leistungsfähigen Rechenzentren, mit denen Super Micro punkten kann.

Super Micro-Aktie nähert sich Rekordhoch

Dementsprechend konnte die Super Micro-Aktie zuletzt bereits deutlich zulegen. Im vergangenen Jahr betrug das Plus an der NASDAQ 246,2 Prozent, alleine seit Jahresbeginn ging es um weitere 218,54 Nach oben. Im vorbörslichen Montagshandel gewinnen die Super Micro-Papiere nun zweitweise 15,35 Prozent auf 1.044,48 US-Dollar hinzu. Damit rückt auch das bisherige Rekordhoch der Tech-Aktie von 1.077,86, das Mitte Februar erreicht wurde, in Reichweite.

Auch die Aktie des Outdoor-Schuh-Herstellers Deckers konnte in den vergangenen Monaten deutliche Gewinne verzeichnen. An der NYSE steigen die Titel vorbörslich zeitweise um 3,74 Prozent auf 937,10 US-Dollar.

Die Änderungen sollen vor der Börseneröffnung am Montag, dem 18. März, in Kraft treten.

