Chinesisch-amerikanischer Zollstreit macht Dax-Anleger nervös

Frankfurt (Reuters) - Wegen des andauernden chinesisch-amerikanischen Handelsstreits haben zu Wochenbeginn Europas Aktienanleger kalte Füße bekommen.

Einige machten am Montag daher Kasse, nachdem die Kurse in der vergangenen Woche im Schnitt zweieinhalb Prozent zugelegt hatten. Der Dax büßte am Montag 0,6 Prozent auf 12.350 Punkte ein. Der EuroStoxx50 verlor ebenfalls 0,6 Prozent auf 3410 Zähler. Zum Handelsschluss in Europa lag der Dow Jones 0,6 Prozent im Minus.

An der Wall Street sorgten widersprüchliche Berichte zum Amtsverbleib des stellvertretenden US-Justizministers Rod Rosenstein für Unruhe. Er hat die Oberaufsicht über die Ermittlungen zu einer russischen Einflussnahme auf den US-Präsidentenwahlkampf 2016. Unklar war vor allem, ob Rosenstein zurücktreten will oder entlassen werden soll. "Bei ersterem schauen die Märkte schnell wieder weg. Sollte er aber gefeuert worden sein, dann könnte es die Anleger an die jüngsten Berichte zum Chaos im Weißen Haus erinnern", fasste ein Börsianer zusammen.

Auslöser der Verkäufe in Europa war das Inkrafttreten neuer US-Strafzölle auf chinesische Importe. Die Regierung in Peking warf Washington "Handels-Tyrannei" vor. Bis zu den US-Zwischenwahlen im November erscheine eine Entspannung unwahrscheinlich, prognostizierte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Je länger und je weiter dieser Konflikt eskaliert, desto größer wird der potenzielle Schaden für die Wirtschaft."

Trotz des Zollstreits trübte sich die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen weniger stark ein als erwartet. Der Euro zog auf 1,1770 Dollar an. Zeitweise sprang er über 1,18 Dollar. Gestützt wurde er auch von Spekulationen auf ein Ende der ultralockeren Geldpolitik der EZB. Notenbankchef Mario Draghi äußerte sich vor einem Ausschuss des Europa-Parlaments zuversichtlich zur konjunkturellen Entwicklung.

Am Ölmarkt sorgt die Iran-Politik von US-Präsident Donald Trump für steigende Preise. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um bis zu 2,7 Prozent auf ein Vier-Jahres-Hoch von 80,94 Dollar je Barrel (159 Liter). Im November sollen die neuen US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft treten.

SCHÖNER SOMMER LÄSST GEWINN VON THOMAS COOK SCHMELZEN

Am deutschen Markt rückten die in keinem der großen Indizes mehr gelisteten Aktien von Gerry Weber ins Rampenlicht. Die Damenmode-Kette sah sich veranlasst, ein Sanierungsgutachten in Auftrag zu geben. Die Aktien brachen um gut 25 Prozent ein auf ein 15-Jahres-Tief. In London stürzten die Titel von Thomas Cook um 27 Prozent ab. Der Reiseveranstalter senkte seine Ergebnisprognose, da viele Kunden wegen des herrlichen Sommerwetters ihren Urlaub im Inland verbracht hätten.

Hoch im Kurs standen dagegen die Aktien von Sky, die in London um bis zu 8,8 Prozent auf ein 18-1/2-Jahres-Hoch emporschnellten. Der US-Kabelkonzern Comcast hatte bei der Versteigerung des britischen Satelliten-Fernsehsenders den US-Rivalen Fox ausgestochen. Comcast-Aktionäre waren weniger begeistert: Die Aktien fielen in New York um zeitweise über acht Prozent.

Im deutschen Handel wurden zudem kürzlich beschlossene Index-Veränderungen wirksam: So zogen an ihrem ersten Tag im Dax die Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard um 2,3 Prozent an. Sie verdrängen das Dax-Gründungsmitglied Commerzbank, dessen Aktien 1,4 Prozent verloren.