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Rekordjagd geht weiter

Micron Technology-Aktie mit neuem Rekordhoch: Analysten bullish - QUALCOMM & Sandisk ebenfalls stark

16.06.26 15:37 Uhr
Analysten bullish: Micron Technology-Aktie an NASDAQ mit neuem Rekord - QUALCOMM & Sandisk ebenfalls stark | finanzen.net

Die Aktie von Micron Technology setzt ihre beeindruckende Rally fort und steuert auf ein weiteres Rekordhoch zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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• Micron-Aktie erreicht neue Höchststände
• Mehrheit der Wall-Street-Analysten bleibt optimistisch
• Auch andere KI-nahe Halbleiterwerte zeigen Stärke

Rally der Micron Technology-Aktie geht weiter

Im Halbleitersektor geht es am Dienstag für die Aktien von Micron Technology weiter aufwärts. Zum Wochenstart hatten die Papiere an der NASDAQ bereits 10,84 Prozent auf 1.087,99 US-Dollar zugelegt - ein Schlusskurs auf Rekordniveau - und bei 1.097,47 US-Dollar zwischenzeitlich ein neues 52-Wochen-Hoch aufgestellt. Am Dienstag legen die Anteilsscheine zeitweise weitere 0,98 Prozent auf 1.098,62 US-Dollar zu. Damit erklimmen die Titel ein neues Rekordhoch.

Innerhalb der letzten zwölf Monate hat die Micron Technology-Aktie an der US-Techbörse sagenhafte 807,87 Prozent zugelegt; seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine mehr als 280 Prozent zugelegt (Stand: Schlusskurs vom 15.06.2026).

Analysten sehen Potenzial

In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks 31 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für Micron abgegeben. Von diesen empfehlen 28 die Aktie zum Kauf, während drei zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.017,86 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 1.750,00 US-Dollar und die niedrigste bei 500,00 US-Dollar liegt. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von -6,45 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 1.087,99 US-Dollar.

In diesem Monat haben Analysten von TD Cowen und Cantor Fitzgerald ihre Kursziele für die Micron-Aktie auf 1.500 US-Dollar angehoben, was einem weiteren Anstieg von rund 38 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspräche. Wolfe Research hat sein Kursziel derweil von 550 US-Dollar auf 1.250 US-Dollar angehoben, RBC Capital von 525 US-Dollar auf 1.200 US-Dollar und Wells Fargo von 550 US-Dollar auf 1.220 US-Dollar. Goldman Sachs hat sein Kursziel von 400 US-Dollar auf 900 US-Dollar angehoben. Ben Reitzes, Analyst bei Melius Research, setzt laut Barron’s zwar ebenfalls ein vergleichsweise konservatives Kursziel mit 1.100 US-Dollar, doch er bewertet die Aussichten auf künftige Kursgewinne positiv. Er glaubt, dass Micron 2027 einen Gewinn pro Aktie von bis zu 150 US-Dollar erzielen könnte. "Die Bruttomargen von 80 %, die wir derzeit sehen, dürften uns noch eine Weile erhalten bleiben - länger, als viele glauben. Zudem stehen für 2027 umfangreiche Aktienrückkäufe an, die den Kurs auf neue Höhen treiben könnten", gibt Barron‘s Reitzes wieder.

Weitere Aktien aus dem Halbleitersektor gefragt

Im Halbleitersektor geht es am Dienstag auch für andere Titel mit Bezug zum Thema künstliche Intelligenz nach oben. So legt die QUALCOMM-Aktie im NASDAQ-Handel 3,72 Prozent auf 229,03 US-Dollar zu, während Sandisk 0,56 Prozent höher bei 2.119,65 US-Dollar notieren.

Julia Walter, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

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08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
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24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

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