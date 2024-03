Rekordjahr

Der Börsenneuling ODDITY hat am Dienstag nach US-Börsenschluss mit seinen Zahlen für das vierte Quartal 2023 die Erwartungen übertroffen und konnte im Gesamtjahr 2023 sogar zahlreiche neue Rekorde aufstellen. Die ODDITY-Aktie brach nachbörslich dennoch kräftig ein.

• ODDITY steigerte Umsatz und Nettogewinn im vierten Quartal

• ODDITY im Gesamtjahr mit Rekord bei Umsatz, Nettogewinn, EBITDA und Cashflow-Generierung

• Launch von zwei neuen Marken in 2025 geplant



Die Online-Beauty-Plattform ODDITY Tech, die dem stationären Einzelhandel durch ein digitales Angebot in Sachen Beauty und Wellness den Kampf ansagen will, feierte erst im vergangenen Juli ein überaus erfolgreiches Börsendebüt an der US-Techbörse NASDAQ. Das Unternehmen, das vor allem für seine Marken IL MAKIAGE und SpoiledChild bekannt ist, konnte damals den Ausgabepreis für seine Aktien mehrfach erhöhen, der Erstkurs an der Börse lag nochmals deutlich darüber. Nachdem die ODDITY-Aktie auch nach dem IPO zunächst weiter zulegte und im August 2023 ihr bisheriges Allzeithoch bei 56,00 US-Dollar markierte, tat sich der Titel zuletzt etwas schwer. Daran scheint nun auch die Bilanz für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 nichts zu ändern, die das Unternehmen am Dienstagabend nach US-Börsenschluss vorlegte.

Obwohl ODDITY mit seinen Zahlen die Erwartungen schlagen konnte und eine zuversichtliche Prognose für die Zukunft gab, bricht die ODDITY-Aktie im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 10,44 Prozent auf 41,10 US-Dollar ein.

ODDITY präsentiert starke Quartalsbilanz

ODDITY konnte im vierten Quartal 2023 beeindruckende Zahlen verzeichnen. Der Quartalsumsatz stieg von 67 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 97 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von knapp 45 Prozent entspricht. Außerdem erzielte das Unternehmen im abgelaufenen Jahresviertel einen Nettogewinn in Höhe von 5,1 Millionen US-Dollar, nachdem hier im Vorjahreszeitraum noch rote Zahlen gemeldet worden waren. Den bereinigten Nettogewinn bezifferte ODDITY für das vierte Quartal mit 10,4 Millionen US-Dollar - im Vergleich zu 0,6 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2022, was einer Steigerung von 1.630 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.

ODDITY im Gesamtjahr 2023 mit Rekordlauf

Auch das gesamte Geschäftsjahr 2023 verlief für ODDITY äußerst erfolgreich, das Unternehmen konnte in zahlreichen Bereichen neue Rekordmarken erreichen. So meldete ODDITY einen Rekord-Nettoumsatz von 509 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 57 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Analysten hatten hier nur mit 496,84 Millionen US-Dollar gerechnet. Auch der Nettogewinn sprang im Vergleich zum Vorjahr um 169 Prozent nach oben und erreichte mit 59 Millionen US-Dollar ein neues Allzeithoch. Rekorde gab es im Gesamtjahr außerdem beim bereinigten EBITDA, das um 172 Prozent auf 107 Millionen US-Dollar stieg, und bei der Generierung von freiem Cashflow (85 Millionen US-Dollar).

"Wir sind mit unseren Finanzergebnissen für das Quartal und das Gesamtjahr zufrieden, die unsere Prognosen in Bezug auf Umsatz, bereinigtes EBITDA und bereinigtes EPS übertrafen", sagte Lindsay Drucker Mann, CFO von ODDITY Global, laut einer Pressemitteilung. Oran Holtzman, Mitgründer und CEO von ODDITY, sprach laut der Aussendung davon, dass ODDITY "weiterhin wie versprochen geliefert" habe und bezeichnete das vierte Quartal als "hervorragenden Abschluss eines Rekordjahrs". "Unsere großen Investitionen in Technologie und Produkte in den letzten fünf Jahren bringen erhebliche Erträge und ermöglichen die seltene Kombination aus Größe, Wachstum und Rentabilität", wird Holtzman weiter zitiert.

Ausblick für Geschäftsjahr 2024 bleibt optimistisch

Auch für die Zukunft bleibt ODDITY optimistisch und erwartet weiteres Wachstum. Das Unternehmen prognostiziert für das Gesamtjahr 2024 einen Umsatz zwischen 620 und 630 Millionen US-Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 136 und 140 Millionen US-Dollar. Im angelaufenen ersten Quartal 2024 will ODDITY einen Umsatz von 204 bis 207 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA zwischen 43 Millionen und 45 Millionen US-Dollar erzielen.

Im Jahr 2025 sollen außerdem zwei neue Marken am Markt eingeführt werden. Bei einer davon soll es sich um eine medizinische Haut- und Körperpflegemarke handeln, die bei Erkrankungen wie Ekzemen oder Akne angewendet werden kann. Auf welches Segment sich die zweite neue Marke konzentrieren wird und wie diese benannt werden sollen, wurde noch nicht bekanntgegeben.

"Wir investieren weiterhin aggressiv in zukünftige Wachstumsinitiativen, einschließlich ODDITY LABS und zukünftige Markeneinführungen, wo wir voraussichtlich auch im Jahr 2024 weiter investieren werden. Q1 24 hat einen sehr guten Start hingelegt, und aufgrund unserer hohen Wiederholungsraten sind wir zuversichtlich und in der Lage, unsere Ziele für das Gesamtjahr 2024 zu erreichen", so ODDITY-CFO Lindsay Drucker Mann laut Pressemitteilung.

