BYD-Aktie nach starken Elektroauto-Zahlen gefragt - aber das Wachstum bekommt Risse

Rekordmonat mit Bremsspur

03.11.26 12:27 Uhr

Die Entwicklung eines internationalen Automobilkonzerns sorgt für Aufmerksamkeit – doch hinter den beeindruckenden Zahlen zeigen sich zunehmend unterschiedliche Trends.

• Trotz Gewinnzuwachs bleiben die Lagerbestände hoch und die liquiden Mittel knapp, während die Schiffskapazität eine Herausforderung für die Erreichung der Exportziele darstellt.

• Das Exportgeschäft trägt aktuell stärker zum Wachstum bei, während das Inlandsgeschäft in China um etwa 28 Prozent schrumpft, was die Verschiebung der Absatzquellen verdeutlicht.

• BYD hat im Oktober mit über 300.000 reinen Elektro-Pkw einen Monatsrekord aufgestellt, der den US-Elektromarkt des dritten Quartals übertrifft, wobei das Wachstum im Ausland zwar weiterhin besteht, aber an Dynamik verliert.

Ein Monatswert überholt den kompletten US-Elektromarkt des dritten Quartals

Auslandsgeschäft wächst kräftig, doch die Dynamik lässt zum zweiten Mal nach

Schiffskapazität und Lagerbestände rücken ins Blickfeld

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BYD hat im Oktober mit 305.743 reinen Elektro-Pkw mehr Fahrzeuge verkauft, als in den USA im gesamten dritten Quartal als E-Fahrzeuge abgesetzt wurden. Für die BYD-Aktie zählt, was dahintersteckt: ein Auslandsgeschäft, das wächst, aber an Tempo verliert.

Elektrorekord übertrifft den US-Quartalsmarkt

BYD setzte im Oktober erstmals mehr als 300.000 reine Elektro-Pkw ab und stellte damit den dritten Monatsrekord in Folge auf. Insgesamt erreichten die Fahrzeuge mit neuen Antrieben (NEV) 490.168 Einheiten, den höchsten Monatswert 2026, wie die Absatzdaten des Konzerns zeigen. Das Wachstum fiel allerdings schwächer aus als zuletzt: Nach Berechnungen von Reuters lag der Gesamtabsatz rund 11 Prozent über dem Vorjahresmonat, im September waren es noch 17 Prozent gewesen.

Wie groß das Volumen ist, zeigt der Blick in die USA. Das Fahrzeugbewertungs- und Automobilforschungsunternehmen Kelley Blue Book schätzt den US-Absatz im dritten Quartal auf 262.649 E-Fahrzeuge, knapp 40 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Deckungsgleich ist der Vergleich nicht, denn BYD zählt reine Elektro-Pkw, die Schätzung umfasst US-E-Fahrzeuge insgesamt. Er taugt als Größenordnung, nicht als Marktanteilsrechnung. Dass der Konzern in einem Monat das US-Quartalsvolumen übertrifft, zeigt dennoch, wie weit sein Absatz inzwischen über China hinausreicht.

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Export trägt das Wachstum, der Heimatmarkt schwächelt

Genau dort liegt der Wachstumsmotor. Im September exportierte BYD laut Mitteilung 180.700 Fahrzeuge, das entsprach knapp 39 Prozent des Gesamtabsatzes. Ein Jahr zuvor hatte der Anteil bei knapp 18 Prozent gelegen. Notwendig ist diese Verschiebung, weil das Inlandsgeschäft schrumpft: Von Januar bis Oktober fiel der Absatz in China um knapp 28 Prozent.

Im Oktober exportierte BYD 170.194 NEV und damit mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Gegenüber September sank der Wert jedoch um knapp 6 Prozent, laut Automotive World der zweite Rückgang in Folge. Der Rekord bei Elektroautos überdeckt damit zweierlei: einen Heimatmarkt, der nachgibt, und einen Export, der ihn zwar ausgleicht, aber selbst an Schwung einbüßt.

Schiffskapazität bremst das Exportziel

Das wiegt umso schwerer, als BYD die Latte für das Auslandsgeschäft hoch gelegt hat. Für das angehobene Ziel von 1,9 bis 2,0 Millionen exportierten Fahrzeugen wären laut Automotive World monatlich 193.000 bis 243.000 Auslandsverkäufe nötig. Selbst der bisherige Monatsrekord aus dem August mit 189.466 Fahrzeugen liegt darunter. Als Engpass nannte BYD Analysten zufolge im September die Schiffskapazität, nicht die Nachfrage. Die Frage ist damit weniger, ob die Kunden im Ausland kaufen, sondern ob BYD die Fahrzeuge schnell genug dorthin bringt.

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Quartalszahlen: Gewinnplus bleibt hinter den Erwartungen

Die Quartalszahlen vom 29. Oktober spiegeln dieses Bild. Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal um rund 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Yuan. Der Umsatz legte um knapp 14 Prozent auf 221,5 Milliarden Yuan zu und wuchs damit erstmals nach vier Quartalen mit Rückgängen wieder. Den Erwartungen hinkte der Gewinn dennoch hinterher: Drei von Reuters erfasste Brokerhäuser hatten mit 11,4 bis 12,95 Milliarden Yuan gerechnet. Auf Sicht von neun Monaten lag der Nettogewinn mit 22,34 Milliarden Yuan gut 4 Prozent unter dem Vorjahr, der Umsatz trat mit 566,3 Milliarden Yuan auf der Stelle.

Auffälliger als die Ergebnisrechnung ist die Bilanz. Die Vorräte wuchsen auf knapp 222 Milliarden Yuan, Ende Dezember 2025 waren es gut 138 Milliarden Yuan. Zugleich nahmen die Forderungen zu, und die liquiden Mittel halbierten sich. Für einen Konzern, der sein Wachstum zunehmend im Ausland sucht und dabei an der Verschiffung hängt, wird die Kapitalbindung damit zur zweiten Baustelle neben dem Absatz.

Anleger reagierten dessen ungeachtet zunächst positiv auf die Neuigkeiten: Die BYD-Aktie gewann an der Börse in Hongkong am Dienstag 2,70 Prozent auf 72.350 HKD.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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