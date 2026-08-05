SoundHound-Aktie schießt nach Quartalszahlen zweistellig hoch: Bilanz sorgt für Begeisterung

Rekordquartal

06.08.26 09:38 Uhr

SoundHound präsentierte am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal. Die Ergebnisse kamen bei Anlegern gut an.

• Das Unternehmen hebt die Umsatzprognose für 2026 auf 230–260 Millionen US-Dollar an und plant die Übernahme von LivePerson, deren Abschluss die Prognose noch beeinflussen könnte.

• Trotz des Umsatzwachstums bleibt ein GAAP-Nettoverlust von 42,8 Millionen US-Dollar bestehen, während das bereinigte EBITDA negativ bleibt.

SoundHound steigert den Quartalsumsatz um 45 Prozent

Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben

SoundHound-Aktie explodiert

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Als SoundHound AI gestern nachbörslich die Zahlen zum zweiten Quartal vorlegte, fiel die Antwort der Anleger deutlich aus. Im nachbörslichen NASDAQ-Handel schoss die Aktie des Anbieters für Sprach- und agentische KI um 22 Prozent auf 7,84 US-Dollar nach oben. Grund ist ein Umsatz, der mit 61,9 Millionen US-Dollar um 45 Prozent über dem Vorjahreswert liegt und den bisherigen Bestwert des Unternehmens markiert.

SoundHound-Aktie: Rekordumsatz trifft auf hohen GAAP-Nettoverlust

Vorstandschef Keyvan Mohajer verwies in der Mitteilung darauf, dass der "Umsatz heute beim Zehnfachen des Standes beim Börsendebüt" liege. Unter dem Strich blieb trotz des Umsatzsprungs dennoch ein GAAP-Nettoverlust von 42,8 Millionen US-Dollar stehen, während sich der um Sondereffekte bereinigte Verlust auf 9,0 Millionen US-Dollar beschränkte, deutlich weniger als ein Viertel der GAAP-Kennziffer. Auch das bereinigte EBITDA blieb mit einem Minus von 9,6 Millionen US-Dollar negativ.

Neue Großaufträge treiben das OASYS-Geschäft

Nach eigenen Angaben trug die agentische KI-Plattform OASYS maßgeblich zum Wachstum bei. Das Unternehmen verwies auf mehrere neu unterzeichnete und verlängerte Verträge im siebenstelligen Bereich, unter anderem im Gesundheitswesen, in der Finanzbranche und in der Automobilindustrie, sowie eine neue mehrjährige Partnerschaft in Lateinamerika mit einem Volumen im achtstelligen Bereich. Finanzvorstand James Hom ordnete die Entwicklung als Ergebnis von Kostendisziplin und Innovationsinvestitionen ein und sieht das Unternehmen auf dem Weg zu profitablem Wachstum.

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Prognose steigt, Übernahme von LivePerson rückt näher

Auf Basis des starken Quartals hob SoundHound die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf eine Spanne von 230 bis 260 Millionen US-Dollar an. Unverändert offen bleibt, wie sich die geplante Übernahme von LivePerson auf die Zahlen auswirkt. Das Management kündigt an, die Prognose nach dem für 2026 erwarteten Abschluss der Transaktion entsprechend zu aktualisieren.

Der nächste belastbare Datenpunkt dürfte der Abschluss der LivePerson-Übernahme sein, den SoundHound noch vor Ende des Jahres erwartet. Erst danach zeigt sich, wie stark der Zukauf die zuletzt angehobene Umsatzprognose verändert.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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