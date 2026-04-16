Rekordrally

Intel hat eine beeindruckende Börsenrally hingelegt. Für Anleger bleibt aber entscheidend, ob das Unternehmen die hohen Erwartungen nun auch operativ erfüllen kann.

• Intel mit massiver Kursrally durch Turnaround-Fantasie

• 18A-Technologie als zentraler Hoffnungsträger

• Hohe Risiken bei Margen, Yields und Umsetzung



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Der Chiphersteller Intel hat an der Börse eine spektakuläre Wiedergeburt erlebt. Wer vor zwölf Monaten den Mut hatte, in den krisengeschüttelten Konzern zu investieren, blickt heute auf eine Performance, die selbst im KI-begeisterten Technologiesektor ihresgleichen sucht. Mit einem Kursplus von rund 262 Prozent innerhalb eines Jahres an der NASDAQ hat sich das Papier von seinen Tiefstständen im Bereich von 18 US-Dollar gelöst und markierte am Donnerstag bei 68,50 US-Dollar einen neuen Höchststand jenseits der 65-Dollar-Marke. Doch nach einer solchen Kurve stellt sich für Anleger zwangsläufig die Frage, ob sich der Einstieg jetzt noch lohnt oder ob die Erholung bereits vollständig eingepreist ist.

Die Wende durch die 18A-Fertigung

Der wichtigste Treiber für den massiven Kursanstieg war der erfolgreiche Start der Hochvolumenfertigung im 18A-Prozessknoten. Dieser technologische Meilenstein markiert den Moment, in dem Intel offiziell den Anschluss an die Weltspitze der Halbleiterfertigung zurückerobert hat. Mit der Kombination aus RibbonFET-Transistoren und der PowerVia-Rückseitenstromversorgung konnte Intel die langjährigen Effizienz- und Dichtelücken zu Wettbewerbern wie TSMC schließen. Im Jahr 2026 dürfte sich entscheiden, ob dieser technologische Vorsprung auch in wirtschaftliche Dominanz umgemünzt werden kann. Die ersten Anzeichen stehen gut, da Intel bereits ein Foundry-Backlog von über 15 Milliarden US-Dollar vorweisen kann.

Strategische Neuausrichtung im Fokus

Das renommierte US-Finanzmagazin Barron’s hat die Intel-Aktie in seiner aktuellen Analyse als Top-Pick hervorgehoben und sieht trotz des starken Anstiegs weiteres Potenzial. Die Argumentation stützt sich dabei vor allem auf die geopolitische Bedeutung des Unternehmens. Intel positioniert sich zunehmend als die einzige plausible Alternative für die Fertigung modernster Logikchips auf US-Boden. Bis Ende 2026 will das Unternehmen etwa 20 Prozent der weltweit fortschrittlichsten Kapazitäten kontrollieren. Barron’s verweist darauf, dass diese strukturelle Neuausrichtung zum Auftragsfertiger (Foundry) das Bewertungsmodell der Aktie nachhaltig verändert hat, weg von einem reinen PC-Prozessorhersteller hin zu einem breit aufgestellten Halbleiter-Giganten.

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Risiken zwischen Kapitalintensität und Yield-Raten

Trotz der Euphorie bleibt der Weg für Intel kapitalintensiv und risikoreich. Das Unternehmen investiert jährlich rund 25 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Kapazitäten. Analysten warnen davor, dass jegliche Probleme bei den Ausbeuteraten (Yields) des 18A-Knotens fatale Folgen für die gerade erst gewonnenen Multi-Milliarden-Verträge haben könnten. Aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass Intel mit Yields im Bereich von 65 bis 75 Prozent in das Jahr gestartet ist, was für eine kommerzielle Wettbewerbsfähigkeit gerade so ausreicht, aber noch Steigerungspotenzial bietet. Zudem muss das Unternehmen beweisen, dass es auch ohne staatliche Förderprogramme langfristig Margen von über 40 Prozent erzielen kann, nachdem die Profitabilität im Jahr 2025 massiv unter Druck geraten war.

Intel-Aktie schon über dem Zenit?

Die Intel-Aktie ist kein Schnäppchen mehr, sondern eine Wette auf die industrielle Souveränität des Westens und die Fortführung der technologischen Aufholjagd. Während kurzfristige Rücksetzer nach der Rekordrally gesund wären, deuten die fundamentale Entwicklung im Foundry-Bereich und die positive Einschätzung von Medien wie Barron’s darauf hin, dass die Geschichte des "Silicon Phoenix" noch nicht zu Ende geschrieben ist.

Analysten bewerten Intel uneinheitlich

Analysten stützen dieses Narrativ allerdings nicht vollumfänglich: Tatsächlich stehen sich bei der Intel-Aktie ein Bullen- und ein Bärenlager gegenüber. 34 Analysten listet TipRanks für den Halbleiterhersteller, 24 davon haben ein "Halten"-Rating vergeben. Dem stehen sechs Kaufempfehlungen und vier "Sell"-Einschätzungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel von 53,72 US-Dollar impliziert aber, dass die Intel-Rally bereits mehr als ausgereizt ist. Das höchste Kursziel von 92 US-Dollar wurde von Northland vergeben und liegt deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Nur 30 US-Dollar traut unterdessen Rosenblatt dem US-Traditionskonzern an der Börse zu und sieht den Anteilsschein damit massiv überbewertet.

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Intel-Aktie mit starken Handelstagen

Dessen ungeachtet hat die Intel-Aktie eine starke Handelswoche hinter sich: Auf Fünf-Tages-Sicht ging es um rund zehn Prozent nach oben, auf Monatssicht beträgt das Plus sogar satte 56 Prozent.

Am Freitag fällt die Intel-Aktie vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,09 Prozent auf 68,44 US-Dollar.

Ein entscheidender Aspekt mit Blick auf die weitere Kursentwicklung dürfte der 23. April 2026 werden: An diesem Tag wird Intel die mit Spannung erwarteten Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Dieser Bericht gilt als ultimativer Härtetest für die langfristige Profitabilität des Konzerns, da das Management erstmals belastbare Daten liefern muss, um zu zeigen, ob die technologischen Fortschritte im 18A-Prozess tatsächlich ausreichen, um die zuletzt unter Druck geratenen Bruttomargen nachhaltig zu stabilisieren und die hohen Investitionskosten zu rechtfertigen.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net