DAX 26.599 -0,6%ESt50 6.348 -0,6%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,67 -5,3%Nas 24.482 -2,6%Bitcoin 59.117 -0,1%Euro 1,1004 -0,2%Öl 92,3 -3,7%Gold 3.858 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rekordrendite voraus?

Streit um Sparkurs bei VW: Lies verlangt von Vorstand Bekenntnis zu den Jobs - Aktie im Blick

Streit um Sparkurs bei VW: Lies verlangt von Vorstand Bekenntnis zu den Jobs - Aktie im Blick

Vor den anstehenden Tarifverhandlungen bei Volkswagen hat Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) den Vorstand des Autokonzerns in die Pflicht genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
67.02 EUR -0.42 EUR -0.62 %
Charts | News | Analysen

Es müsse alles dafür getan werden, dass Beschäftigung gesichert werde, sagte Lies, der auch im Volkswagen-Aufsichtsrat sitzt, in der NDR-Sendung "DAS! Rote Sofa". Niedersachsen ist mit 20 Prozent an dem Autokonzern beteiligt.

Werbung

Angesprochen auf die Frage, ob Volkswagen bei Bonuszahlungen für das Management sparen könne, sagte der 59-Jährige: "Ein Management, das so viel Geld verdient, muss auch liefern. Und liefern heißt nicht, ich schließe Werke und baue Beschäftigung ab. Liefern heißt, ich entwickle Fahrzeuge, die wir verkaufen können, ich senke die Kosten durch Optimierung, und das erwarte ich natürlich auch von einem Vorstand."

Lies setzt auf Schulterschluss

Im Ringen um schärfere Sparmaßnahmen steuert Volkswagen auf einen heißen Winter zu. Die Tarifverhandlungen zwischen dem Unternehmen und der IG Metall beginnen kommende Woche im ostfriesischen Emden.

Im Juni waren erste Einzelheiten eines Zukunftsplans bekanntgeworden, mit dem der Vorstand um Konzernchef Oliver Blume den angeschlagenen Autobauer wieder auf Kurs bringen will. Der VW-Aufsichtsrat beschloss die Pläne Anfang September. Vorgesehen sind Einsparungen im zweistelligen Milliardenbereich. Dazu soll auch der Wegfall von rund 50.000 Jobs beitragen - zusätzlich zu den bisherigen Plänen.

Werbung

Lies sagte in der NDR-Sendung zudem, er setze auch darauf, dass verloren gegangenes Vertrauen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite wieder zurückgewonnen werde. Es müsse dazu einen gemeinsamen Schulterschluss geben. "Wir haben ein Ziel: Nicht nur Rendite, das ist zu einfach, sondern wir haben auch das Ziel, Beschäftigung in unserem Land zu sichern. Das muss der gemeinsame Anreiz sein."

VW-Chef Blume peil Rekordrendite an

VW-Chef Oliver Blume hatte am Wochenende in einem Interview der "Bild-Zeitung" den geplanten Abbau von mehr als 100.000 Stellen im Konzern verteidigt. "Das ist kein Radikalschlag, von dem manchmal geschrieben wird." Der Konzern nehme "Milliarden in die Hand, auch für Aufhebungsverträge". Zudem gab Blume das Ziel an, bis 2030 eine Rekordrendite erreichen zu wollen. "Wir wollen 2030 rund neun Millionen Fahrzeuge weltweit verkaufen und das Ganze mit neun Prozent Rendite", sagte der Manager.

/len/DP/he

HAMBURG/HANNOVER (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Gl0ck / Shutterstock.com

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.11.26 Volkswagen (VW) vz Halten DZ BANK
05.11.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
02.11.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.