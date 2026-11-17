Rekordrendite voraus?

Vor den anstehenden Tarifverhandlungen bei Volkswagen hat Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) den Vorstand des Autokonzerns in die Pflicht genommen.

Es müsse alles dafür getan werden, dass Beschäftigung gesichert werde, sagte Lies, der auch im Volkswagen-Aufsichtsrat sitzt, in der NDR-Sendung "DAS! Rote Sofa". Niedersachsen ist mit 20 Prozent an dem Autokonzern beteiligt.

Werbung

Angesprochen auf die Frage, ob Volkswagen bei Bonuszahlungen für das Management sparen könne, sagte der 59-Jährige: "Ein Management, das so viel Geld verdient, muss auch liefern. Und liefern heißt nicht, ich schließe Werke und baue Beschäftigung ab. Liefern heißt, ich entwickle Fahrzeuge, die wir verkaufen können, ich senke die Kosten durch Optimierung, und das erwarte ich natürlich auch von einem Vorstand."

Lies setzt auf Schulterschluss

Im Ringen um schärfere Sparmaßnahmen steuert Volkswagen auf einen heißen Winter zu. Die Tarifverhandlungen zwischen dem Unternehmen und der IG Metall beginnen kommende Woche im ostfriesischen Emden.

Im Juni waren erste Einzelheiten eines Zukunftsplans bekanntgeworden, mit dem der Vorstand um Konzernchef Oliver Blume den angeschlagenen Autobauer wieder auf Kurs bringen will. Der VW-Aufsichtsrat beschloss die Pläne Anfang September. Vorgesehen sind Einsparungen im zweistelligen Milliardenbereich. Dazu soll auch der Wegfall von rund 50.000 Jobs beitragen - zusätzlich zu den bisherigen Plänen.

Werbung

Lies sagte in der NDR-Sendung zudem, er setze auch darauf, dass verloren gegangenes Vertrauen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite wieder zurückgewonnen werde. Es müsse dazu einen gemeinsamen Schulterschluss geben. "Wir haben ein Ziel: Nicht nur Rendite, das ist zu einfach, sondern wir haben auch das Ziel, Beschäftigung in unserem Land zu sichern. Das muss der gemeinsame Anreiz sein."

VW-Chef Blume peil Rekordrendite an

VW-Chef Oliver Blume hatte am Wochenende in einem Interview der "Bild-Zeitung" den geplanten Abbau von mehr als 100.000 Stellen im Konzern verteidigt. "Das ist kein Radikalschlag, von dem manchmal geschrieben wird." Der Konzern nehme "Milliarden in die Hand, auch für Aufhebungsverträge". Zudem gab Blume das Ziel an, bis 2030 eine Rekordrendite erreichen zu wollen. "Wir wollen 2030 rund neun Millionen Fahrzeuge weltweit verkaufen und das Ganze mit neun Prozent Rendite", sagte der Manager. Die VW-Aktie gibt im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 0,78 Prozent auf 66,52 Euro nach.

/len/DP/he

HAMBURG/HANNOVER (dpa-AFX)