Allianz-Aktie nach Rekordhoch: Was Analysten dem Versicherer jetzt noch zutrauen

Rekordserie treibt Geschäft

02.09.26 09:26 Uhr

Die Allianz-Aktie hat einen starken Lauf und erreichte zuletzt immer neue Rekordmarken. Anleger fragen sich deshalb, wie weit die Rally noch tragen kann.

• Analysten sind uneins über das weitere Potenzial der Aktie, mit Kurszielen zwischen 325 und 684 Euro, wobei die Fortsetzung der Rally von den Quartalszahlen im November abhängt.

Allianz-Aktie kletterte am Dienstag auf ein neues Allzeithoch

Rekordergebnisse und ein milliardenschwerer Rückkauf stützen die Kursfantasie

Analysten sind sich uneins, wie viel Potenzial der Aktie noch bleibt

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Die Allianz-Aktie hat am Dienstag mit 453,80 Euro auf XETRA ein neues Rekordhoch erreicht. Seit Mitte Juni hat das Papier inzwischen einen starken Lauf, was die Frage aufwirft, wie viel Substanz noch hinter der Rally steckt. Getragen wird der Höhenflug vor allem von einem operativen Rekordquartal und einem milliardenschweren Aktienrückkaufprogramm.

Rekordquartal und Rückkäufe treiben den Kurs der Allianz-Aktie

Der wichtigste Treiber der Rally ist das zweite Quartal 2026: Das operative Ergebnis stieg um 10,6 Prozent auf einen Rekordwert von 4,874 (4,4) Milliarden Euro, getragen von zweistelligen Zuwächsen im Asset Management sowie in der Lebens- und Krankenversicherung. Für das erste Halbjahr summierte sich der operative Gewinn auf 9,4 (8,6) Milliarden Euro, ein Plus von 8,6 Prozent, und damit bereits auf 54 Prozent des Zielwerts für das Gesamtjahr von 17,4 Milliarden Euro. Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner legte im Halbjahr um 15,5 Prozent auf 6,4 (5,5) Milliarden Euro zu. Hinzu kommt das laufende Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro, von dem die Allianz bis Ende Juni bereits rund 1,4 Milliarden Euro umgesetzt hat und das die Gewinnkennzahlen je Aktie zusätzlich stützt.

Charttechnik: Aufwärtstrend intakt

Unterstützung kommt auch von der Charttechnik: Mit 451,80 Euro notiert die Allianz-Aktie sowohl über ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 429,93 Euro als auch deutlich über der langfristig ausgerichteten 200-Tage-Linie von 389,44 Euro. Der klare Abstand zwischen beiden Durchschnittslinien unterstreicht den intakten Aufwärtstrend der vergangenen Monate und liefert charttechnisch zusätzlichen Rückenwind für die jüngste Rekordfahrt.

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Analysten uneins: Kursziele zwischen 325 und 684 Euro

Am Bewertungsbild scheiden sich jedoch die Geister. Das durchschnittliche Kursziel für die Allianz-Aktie aus neun Analysen liegt bei 445,50 Euro und damit mittlerweile unter dem aktuellen Kursniveau. Optimistisch bleibt Goldman Sachs, das die Kaufempfehlung Mitte August mit einem Kursziel von 465 Euro bestätigte. Noch deutlicher positioniert sich die Privatbank Berenberg, die ihr Kursziel von 684 Euro am 10. August bekräftigte und damit das obere Ende der Analystenspanne markiert. Vorsichtiger äußerte sich JPMorgan, das die Aktie zuletzt im August mit einem neutralen Kursziel von 460 Euro einstufte, während Jefferies mit 325 Euro das Schlusslicht der Spanne bildet. Von den neun gelisteten Analysten raten drei zum Kauf, fünf zum Halten und einer zum Verkauf, ein Bild, das angesichts des neuen Rekordhochs eine wachsende Vorsicht unter den Experten widerspiegelt.

Wie weit trägt die Rally noch?

Ob sich der Höhenflug fortsetzt, entscheidet sich aus Sicht vieler Beobachter erst mit den Zahlen zum dritten Quartal, die die Allianz für den 12. November dieses Jahres angesetzt hat. Bestätigt der Konzern das Zielband für das operative Jahresergebnis von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro, spricht das für eine ruhige Fortsetzung des bisherigen Kurses. Bleiben Großschäden und Kapitalmarktschwankungen im zweiten Halbjahr moderat, sehen einzelne Beobachter sogar Potenzial für weitere Rekordstände.

Trotz der starken operativen Entwicklung bleiben Risiken bestehen. Naturkatastrophen und Großschäden könnten die Schaden-Kosten-Quote im zweiten Halbjahr belasten, während schwankende Zinsen und Kapitalmärkte das Anlageergebnis beeinflussen.

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Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.