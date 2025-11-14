DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,47 -1,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.700 -2,4%Euro1,1648 +0,1%Öl63,97 +1,4%Gold4.190 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street letztlich tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie schwächelt dennoch: Mittelfristziele nach oben korrigiert Siemens Energy-Aktie schwächelt dennoch: Mittelfristziele nach oben korrigiert
Was sind eigentlich Nießbrauchdepots? Was sind eigentlich Nießbrauchdepots?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rekordsitzung im Bundestag

14.11.25 06:26 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat seinen eigenen Sitzungsrekord für die laufende Legislaturperiode gebrochen. Die Plenarsitzung, die am Donnerstag um 9.00 Uhr begonnen hatte, wurde von Parlamentsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) erst am Freitagmorgen um 1.42 Uhr beendet. Damit wurde die bisherige Bestmarke aus dem Juni überboten, als die Bundestagssitzung bis 0.29 Uhr gedauert hatte.

Wer­bung

Zusätzlich in die Länge gezogen wurde die Sitzung, weil die AfD zu mitternächtlicher Stunde die Beschlussfähigkeit des Parlaments anzweifelte. Damit der Bundestag als beschlussfähig gilt, muss nämlich formal mehr als die Hälfte der 630 Abgeordneten anwesend sein. Bei der daraufhin angesetzten namentlichen Abstimmung über das Tierarzneimittelgesetz wurde die notwendige Untergrenze erreicht. Die Sitzungsunterbrechung während der Abstimmung zögerte den Feierabend der Parlamentarier allerdings hinaus./ax/DP/mis