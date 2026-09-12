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Rekordspende für britische Rechtspartei Reform UK

LONDON (dpa-AFX) - Die rechtspopulistische britische Partei Reform UK hat einem Medienbericht zufolge eine Rekordspende in Millionenhöhe erhalten. Die 36 Millionen Pfund (umgerechnet rund 42 Millionen Euro) von einem Kryptowährungsunternehmer sind die größte Einzelspende an eine politische Partei in Großbritannien seit Beginn der Aufzeichnungen. Reform-Chef Nigel Farage sagte der Zeitung "The Telegraph", er fühle sich durch das Vertrauen des Spenders "geehrt".

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Der Kryptounternehmer sagte dem "Telegraph", er habe die 36 Millionen Pfund gespendet, um einen "fairen Kampf" bei den Wahlen zu gewährleisten. Ein neues Parlament wird im Vereinigten Königreich planmäßig erst 2029 wieder gewählt.

Spendenvorwürfe auch gegen den Parteichef

Reform war in den vergangenen Wochen mehrfach durch mutmaßliche Spendenskandale in die Schlagzeilen geraten. Die Polizei untersucht in einer Investigativrecherche erhobene Vorwürfe, die nahelegen, dass hochrangige Parteivertreter versucht haben, Spenden aus ausländischen Quellen zu verschleiern. Für die Annahme von Geldern gelten in Großbritannien strenge Regeln.

Gegen Farage läuft zudem eine parlamentarische Untersuchung, nachdem er 2024 ein Geldgeschenk in Höhe von fünf Millionen Pfund (5,8 Millionen Euro) erhalten und nicht angegeben hatte. Der einstige Brexit-Vorkämpfer sagt, dass es sich nicht um eine Spende, sondern um ein persönliches Geschenk ohne Bedingungen gehandelt habe./mj/DP/zb

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