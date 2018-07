Rekordstrafe der EU drückt Gewinn von Google-Mutter Alphabet

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Bei der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet C (ex Google)) laufen die Geschäfte dank boomender Werbeerlöse weiter glänzend, die Rekordstrafe der EU-Kommission belastet jedoch den Quartalsgewinn. In den drei Monaten bis Ende Juni ging der Überschuss im Jahresvergleich um 9,3 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar (2,7 Mrd Euro) zurück, wie der Internetriese am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Der Umsatz kletterte um gut ein Viertel auf 32,7 Milliarden Dollar. Die Markterwartungen wurden trotz der Sonderlast durch die hohe Strafe deutlich übertroffen. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um über fünf Prozent auf ein Allzeithoch.

Ohne die gut fünf Milliarden Dollar schwere EU-Strafe, die jüngst wegen angeblichem Missbrauch der Marktmacht beim Smartphone-System Android gegen den Konzern verhängt wurde, würde der Quartalsgewinn 8,3 Milliarden Dollar betragen.

Alphabet will die Strafe der EU-Kommission zwar anfechten, verbuchte die Belastung aber trotzdem bereits in der Bilanz. Im Vergleich mit dem Vorjahresergebnis fiel der Rückgang noch relativ moderat aus, denn damals hatte das Quartalsergebnis ebenfalls unter einer EU-Milliardenstrafe gelitten./hbr/DP/he