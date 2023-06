Dax zur Eröffnung höher erwartet - Lage nach Söldner-Aufstand im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Freitag hatte er belastet von einem Kurssturz bei Siemens Energy ein Prozent tiefer bei 15.829 Punkten geschlossen.

Im Blick am Montag stehen vor allem die geopolitischen Entwicklungen. Investoren erwarten nach dem abgebrochenen Söldner-Aufstand in Russland am Wochehende Unruhe an den Devisen- und Rohstoffmärkten. Einige rechnen mit einer Flucht in US-Staatsanleihen oder den Dollar und einer Volatilität an den Rohstoffmärkten, die als empfindlich gegen politische Schocks aus Russland gelten.

Bei den Konjunkturdaten liegt das Augenmerk auf dem Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Diese dürfte sich im Juni eingetrübt haben, wenn die von Reuters befragten Experten mit ihrer Prognose richtig liegen: Sie sagen einen Rückgang des Barometers auf 90,7 Zähler von 91,7 Punkten im Mai voraus.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.829,94

Dax-Future

15.960,00

EuroStoxx50

4.271,61

EuroStoxx50-Future

4.298,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.727,43 -0,7 Prozent

Nasdaq

13.492,52 -1,0 Prozent

S&P 500

4.348,33 -0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

32.755,12 -0,1 Prozent

Shanghai

3.164,02 -1,1 Prozent

Hang Seng

18.822,09 -0,4 Prozent

