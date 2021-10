Rekordwoche im DAX

Starker Wochenausklang mit erneutem Aufschlag - der DAX rettet damit auch die Oktober-Performance und kann das Plus weiter ausbauen.

Starker Wochenausklang im DAX

Nach zwei starken Tagen konnte auch am dritten Tag in Folge der DAX kräftig zulegen. Bereits in der Vorbörse skizzierte sich ein Aufschlag, der den Index über ein charttechnisch wichtiges Level brachte - die 15.500 Punkte

Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf die ersten Notierungen und das Gesamtbild des Index. Welche Konstellationen waren hier schon ableitbar?

Die Bewegung ab der Wochenmitte wurde im DAX damit fortgesetzt. Damit ist das Minus der letzten Wochen ausgeglichen und vom Tief des Monats aus betrachtet konnte der DAX um rund 700 Punkte zulegen. Wie skizziert sich das Gesamtbild und änderte sich das Sentiment?

Genau das ist zweites Kernthema, da die Sparquote der Deutschen nach einer aktuellen Bundesbankstatistik weiter ansteigt: nicht nur das reine Sparvermögen, sondern auch die Investments. Das sieht man in mehreren Assetklassen, wie auch im Bitcoin. Der ist aktuell auf 60.000 US-Dollar angestiegen und hat das Allzeithoch hier im Blick.

Zwei Aktien stellen wir in diesem Zusammenhang vor: die Coinbase und die Bitcoin Group. Kann deren Entwicklung mit dem Bitcoinkurs mithalten?

Zum XETRA-Start testete der Index zunächst die 15.500 von oben und in der ersten Handelsstunde auch den gestrigen Schlusskurs. Dieser lag bei 15.464 Punkten und wurde bis auf einen Punkt direkt angelaufen, bevor der Index erneut die 15.500 anvisierte. Ein Level, was als Tief aus dem Juni und im weiteren Verlauf des Sommers mehrfach in Fokus stand.

Über den bis zum Mittag ruhigen Handel sprachen wir gegen 12.00 Uhr mit unserem Händler Erdem ausführlich an dieser Stelle:

Um 15.500 schien dann erst einmal das Momentum ausgereizt, was wir direkt mit unserem Händler Erdem besprechen konnten. Mit Blick auf den kleinen Verfall heute bei Optionen ist der Markt somit abwartend, auch was die weiteren Quartalszahlen angeht.

Goldman Sachs stand heute noch auf der Agenda, die US-Technologiefirmen starten kommende Woche.

Boeing hat erneute Probleme, während Airbus neue Technologien entwickelt - so kann man den Blick auf die Aktien zusammenfassen, denen wir uns heute Mittag widmeten.

In diesem Zusammenhang richtete sich der Blick zudem auf den Wasserstoffsektor, wo bereits am Mittwoch mit Plug Power eine positive Dynamik aufkam. Davon profitierte auch Nel Asa, die wir uns im Chartbild ansehen.

Der DAX setzte seine Aufwärtstendenz dann nach dem Mittag weiter fort und markierte neue Wochenhochs. Mit dem Schwung der Wall Street erreichte er schliesslich fast die 15.600er-Marke und konnte damit nahezu 800 Punkte seit dem Tief vor zwei Wochen aufholen. Eine starke Leistung!

Die Volatilität sank jedoch ab, sodass der Index nur eine Bandbreite von 133 Punkten vollzog.

Die entsprechenden Tagesparameter sind hier aufgeführt:

Eröffnung 15.481,22 Tageshoch 15.598,58 Tagestief 15.465,93 Vortageskurs 15.462,72 Schlusskurs 15.587,36

Das heutige Chartbild verlief daher erneut positiv und skizzierte sich als Aufwärtstrend:

In der Nachbörse stiegen die Kurse in Richtung Tageshoch und damit in die gleiche Ausgangssituation für den neuen Handelstag, wie wir es bereits gestern gesehen hatten. Auf Wochensicht wurden 2,5 Prozent Gewinn erzielt.

Welche Bewegungen gab es bei den DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Heute legten auch die Versorgeraktien wieder zu, die in dieser Woche eher zu den Verlierern gezählt hatten. Ebenfalls stark war die Deutsche Bank, nachdem auch Goldman Sachs als weiterer US-Bankenwert sehr positive Quartalszahlen vorlegen konnte. Der US-Gigant verdiente im dritten Quartal rund 5,4 Milliarden US-Dollar und damit 60 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Etwas schwächer waren die Autowerte, nachdem auch in den USA der EU-Absatz zurückging. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen war im Vormonat um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf nun 718.598 Stück gesunken - der niedrigste Septemberwert seit dem Jahr 1995.

Verlierer war der Konsumgüterhersteller Henkel im Gegensatz zum Gewinner HelloFresh. Meldungen gab es hierzu nicht am Markt.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Starker Rebound nun DAX-Tageschart

Der Schwung ab der Rückeroberung der 15.000 ist deutlich zu sehen und hat heute den Abwärtstrend seit der 16.000 überwinden können. Damit ist technisch auch der Weg zur 15.800 möglich, wie es unter Charttechnikern diskutiert wird.

Der Tageschart zeigt noch einmal diese starke Woche auf. Die stärkste Woche seit März übrigens im DAX:

Auf die charttechnische Situation und spannende Einzelwerte gehen wir auch am Montag wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und haben zunächst für Sie ein Video zum Thema Lithium mit entsprechenden Aktien bereit. Dies wird am Wochenende auf diesem Kanal zu sehen sein.

