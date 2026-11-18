Reliance Global Group hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 2,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reliance Global Group noch ein Gewinn pro Aktie von -8,000 USD in den Büchern gestanden.

Reliance Global Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net