Reliance Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

01.11.26 06:35 Uhr

Reliance Industries hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,88 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,42 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.306,01 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reliance Industries einen Umsatz von 2.546,23 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion Finanzen.net