DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.456 +0,5%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Reliance Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reliance Industries Ltd Dematerialised
1,163.55 -5.20 -0.44 %
Charts | News | Analysen

Reliance Industries hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,88 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,42 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.306,01 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reliance Industries einen Umsatz von 2.546,23 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Reliance Industries Aktie News

Werbung

Reliance Industries Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Reliance Industries nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.