Reliance Strategic Investments informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Reliance Strategic Investments stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0,51 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reliance Strategic Investments noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,02 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,99 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Reliance Strategic Investments
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Reliance Strategic Investments
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen