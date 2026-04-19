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Reliance Strategic Investments präsentierte Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reliance Strategic Investments Limited Registered Shs
243.00 7.35 3.12 %
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Reliance Strategic Investments hat am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,510 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 20,05 Milliarden INR gegenüber 6,19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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