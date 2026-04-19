Reliance Strategic Investments präsentierte Quartalsergebnisse

18.07.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 20,05 Milliarden INR gegenüber 6,19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,510 INR je Aktie erzielt worden.

Reliance Strategic Investments hat am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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