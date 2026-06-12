Reliant: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Reliant hat am 11.06.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,080 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Reliant ein Ergebnis je Aktie von -0,150 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Reliant im vergangenen Geschäftsjahr 3,18 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reliant 2,57 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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