RELX-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
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Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der RELX-Aktie abgegeben.
7 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 39,47 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 9,55 GBP zum aktuellen LSE-Stand der RELX-Aktie von 29,92 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|37,60 GBP
|25,67
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,70 GBP
|69,45
|27.10.2026
|UBS AG
|37,80 GBP
|26,34
|26.10.2026
|Deutsche Bank AG
|31,00 GBP
|3,61
|23.10.2026
|Barclays Capital
|34,00 GBP
|13,64
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,70 GBP
|69,45
|16.10.2026
|Bernstein Research
|34,50 GBP
|15,31
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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