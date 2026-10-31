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RELX-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
35.74 EUR 1.18 EUR 3.41 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der RELX-Aktie abgegeben.

7 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 39,47 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 9,55 GBP zum aktuellen LSE-Stand der RELX-Aktie von 29,92 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research37,60 GBP25,6728.10.2026
JP Morgan Chase & Co.50,70 GBP69,4527.10.2026
UBS AG37,80 GBP26,3426.10.2026
Deutsche Bank AG31,00 GBP3,6123.10.2026
Barclays Capital34,00 GBP13,6423.10.2026
JP Morgan Chase & Co.50,70 GBP69,4516.10.2026
Bernstein Research34,50 GBP15,3107.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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RELX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 RELX Outperform Bernstein Research
27.10.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 RELX Buy UBS AG
23.10.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 RELX Overweight Barclays Capital

Information

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