RELX-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

31.10.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 39,47 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 9,55 GBP zum aktuellen LSE-Stand der RELX-Aktie von 29,92 GBP entspricht.

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der RELX -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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