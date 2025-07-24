RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verliert am Abend

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RELX gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RELX befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,8 Prozent auf 45,38 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 45,38 USD ab. Der Kurs der RELX-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,29 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,82 USD. Zuletzt wechselten 259.718 RELX-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 24,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 44,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,59 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,899 USD.

Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,73 USD im Jahr 2025 aus.

