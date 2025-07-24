DAX23.583 +0,4%ESt505.324 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.193 -0,2%Nas21.544 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,58 -2,2%Gold3.562 +0,8%
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag höher

03.09.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RELX. Zuletzt ging es für das RELX-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 45,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,82 EUR 1,06 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das RELX-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 45,55 USD. Bei 45,64 USD erreichte die RELX-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,61 USD. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.414 Stück gehandelt.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 56,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 23,60 Prozent Plus fehlen der RELX-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,96 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten RELX-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,899 USD aus.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.02.2027 wird RELX schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

