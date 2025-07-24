RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX reagiert am Abend positiv

So entwickelt sich RELX

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von RELX. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 45,63 USD zu.

Um 20:07 Uhr wies die RELX-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 45,63 USD nach oben. Die RELX-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,87 USD. Bei 45,61 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 194.273 RELX-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,40 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 44,20 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,12 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für RELX-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,840 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,899 USD belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RELX ein EPS in Höhe von 1,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

