RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verteidigt Stellung am Abend

Die Aktie von RELX hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der RELX-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 47,29 USD.

Die RELX-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,29 USD an der Tafel. Kurzfristig markierte die RELX-Aktie bei 47,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die RELX-Aktie bis auf 47,13 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 47,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 87.181 RELX-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,52 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,900 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je RELX-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,73 USD fest.

