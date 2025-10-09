DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.336 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.980 -0,3%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,91 -0,3%Gold4.014 -0,6%
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagnachmittag verlustreich

09.10.25 16:09 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagnachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RELX. Zuletzt fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 45,23 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,54 EUR 0,14 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 45,23 USD. Zwischenzeitlich weitete die RELX-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,23 USD aus. Bei 45,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 13.793 RELX-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,30 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,47 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,899 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.

RELX wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RELX ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

