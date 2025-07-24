RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RELX. Zuletzt wies die RELX-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 45,77 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die RELX-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 45,77 USD zu. Die RELX-Aktie legte bis auf 45,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 45,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.043 Stück gehandelt.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 18,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,20 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 3,43 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,900 USD.

RELX dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,73 USD im Jahr 2025 aus.

