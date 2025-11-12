RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RELX gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 41,91 USD.

Die RELX-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 41,91 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die RELX-Aktie bis auf 41,74 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.210 RELX-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 34,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.11.2025 (41,65 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,892 USD aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass RELX im Jahr 2025 1,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

