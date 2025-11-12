RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gibt am Mittwochabend ab

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von RELX. Zuletzt ging es für die RELX-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 41,41 USD.

Die RELX-Aktie wies um 20:06 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 41,41 USD abwärts. Die RELX-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,00 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 41,78 USD. Bisher wurden via New York 194.242 RELX-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 56,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 35,96 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.11.2025 bei 41,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 0,99 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten RELX-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,892 USD aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von RELX.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

