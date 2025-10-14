RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX legt am Dienstagabend zu

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von RELX. Zuletzt wies die RELX-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 45,49 USD nach oben.

Um 20:05 Uhr sprang die RELX-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 45,49 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RELX-Aktie bei 45,56 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.869 RELX-Aktien.

Bei 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,76 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,20 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RELX-Aktie derzeit noch 2,84 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,898 USD aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RELX im Jahr 2025 1,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach