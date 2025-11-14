RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kurs der RELX

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RELX. Zuletzt ging es für die RELX-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 40,91 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 40,91 USD ab. Die Abwärtsbewegung der RELX-Aktie ging bis auf 40,91 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,07 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 54.938 RELX-Aktien.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,91 USD. Abschläge von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,840 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,888 USD je RELX-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,71 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt