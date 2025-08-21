DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.633 +1,9%Nas21.500 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,85 +0,3%Gold3.370 +1,0%
So bewegt sich RELX

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend gefragt

22.08.25 20:25 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von RELX. Zuletzt konnte die Aktie von RELX zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 48,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
41,26 EUR -0,10 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:05 Uhr wies die RELX-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 48,48 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RELX-Aktie bisher bei 48,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,23 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 162.854 RELX-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,13 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,20 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,899 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 USD je RELX-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach

