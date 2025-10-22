DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.774 -0,8%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,74 +1,8%Gold4.037 -2,1%
RELX im Fokus

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX zieht am Nachmittag an

22.10.25 16:08 Uhr

22.10.25 16:08 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX zieht am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von RELX. Zuletzt ging es für das RELX-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 46,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,82 EUR -0,08 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 46,80 USD zu. Bei 46,82 USD erreichte die RELX-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,72 USD. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.643 Stück gehandelt.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 20,30 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 5,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,898 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den RELX-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,72 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

