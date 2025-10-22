RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX zieht am Nachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von RELX. Zuletzt ging es für das RELX-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 46,80 USD.
Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 46,80 USD zu. Bei 46,82 USD erreichte die RELX-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,72 USD. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.643 Stück gehandelt.
Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 20,30 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 5,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,898 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.
Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Experten taxieren den RELX-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,72 USD je Aktie.
