RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Mittwochabend gefragt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 46,94 USD.
Um 20:08 Uhr stieg die RELX-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 46,94 USD. Der Kurs der RELX-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,22 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,72 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 120.468 RELX-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,30 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 19,94 Prozent Luft nach oben. Bei 44,20 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,84 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,898 USD aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,72 USD je RELX-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
