DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.647 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.080 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Fokus auf Aktienkurs

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Mittwochabend gefragt

22.10.25 20:23 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Mittwochabend gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 46,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,82 EUR -0,08 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die RELX-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 46,94 USD. Der Kurs der RELX-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,22 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,72 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 120.468 RELX-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,30 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RELX-Aktie derzeit noch 19,94 Prozent Luft nach oben. Bei 44,20 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,84 Prozent könnte die RELX-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,898 USD aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,72 USD je RELX-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)

DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen