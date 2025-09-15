RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend mit roter Tendenz

RELX im Fokus

Die Aktie von RELX gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 46,47 USD.

Die RELX-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 46,47 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der RELX-Aktie ging bis auf 46,43 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 46,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.545 RELX-Aktien umgesetzt.

Bei 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 21,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 44,20 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,88 Prozent.

Für RELX-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,900 USD ausgeschüttet werden.

RELX dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RELX ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach