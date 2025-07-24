RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gibt am Abend ab

So bewegt sich RELX

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von RELX. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 47,98 USD.

Das Papier von RELX gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:06 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 47,98 USD abwärts. In der Spitze fiel die RELX-Aktie bis auf 47,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 48,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 149.574 RELX-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,34 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für RELX-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,899 USD ausgeschüttet werden.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je RELX-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,72 USD fest.

