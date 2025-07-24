RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gibt am Abend ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von RELX. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 47,98 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von RELX gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:06 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 47,98 USD abwärts. In der Spitze fiel die RELX-Aktie bis auf 47,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 48,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 149.574 RELX-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,34 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für RELX-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,899 USD ausgeschüttet werden.
Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von RELX veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je RELX-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,72 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RELX-Aktie
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen