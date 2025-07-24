RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von RELX gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 47,74 USD.
Die RELX-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 47,74 USD. In der Spitze fiel die RELX-Aktie bis auf 47,72 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 47,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 19.978 RELX-Aktien.
Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 17,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,20 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RELX-Aktie 8,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,899 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,72 USD je RELX-Aktie.
