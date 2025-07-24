RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag mit Abschlägen

RELX im Fokus

Die Aktie von RELX gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 47,74 USD ab.

Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel um 15:49 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 47,74 USD. In der Spitze fiel die RELX-Aktie bis auf 47,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,80 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 23.876 RELX-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 15,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,20 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,42 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,899 USD.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass RELX im Jahr 2025 1,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

