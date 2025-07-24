DAX23.995 -0,7%ESt505.381 ±-0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.508 +0,2%Nas21.578 +0,2%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1592 -0,5%Öl67,63 +0,6%Gold3.385 -0,2%
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag mit Abschlägen

27.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von RELX gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 47,74 USD ab.

RELX PLC (ex Reed Elsevier)
41,20 EUR
Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel um 15:49 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 47,74 USD. In der Spitze fiel die RELX-Aktie bis auf 47,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,80 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 23.876 RELX-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 15,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,20 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,42 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,899 USD.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass RELX im Jahr 2025 1,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
09.02.2018RELX BuyDeutsche Bank AG
15.05.2017RELX NeutralUBS AG
