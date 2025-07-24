DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.612 +0,4%Nas21.589 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1633 -0,1%Öl67,86 +0,9%Gold3.395 +0,1%
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend kaum bewegt

27.08.25 20:24 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 47,83 USD.

Im New York-Handel kam die RELX-Aktie um 20:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 47,83 USD. Die RELX-Aktie legte bis auf 48,01 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die RELX-Aktie bis auf 47,72 USD. Bei 47,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RELX-Aktien beläuft sich auf 112.638 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 15,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 44,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RELX-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,899 USD belaufen.

RELX dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von RELX.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 USD je Aktie in den RELX-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

