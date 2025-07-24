RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von RELX

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RELX. Zuletzt fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 47,41 USD ab.

Die RELX-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 47,41 USD. Das Tagestief markierte die RELX-Aktie bei 47,29 USD. Bei 47,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.121 RELX-Aktien.

Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD an. Gewinne von 18,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 6,77 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,899 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Am 18.02.2027 wird RELX schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 USD je Aktie belaufen.

