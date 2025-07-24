RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von RELX
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RELX. Zuletzt fiel die RELX-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 47,41 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die RELX-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 47,41 USD. Das Tagestief markierte die RELX-Aktie bei 47,29 USD. Bei 47,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.121 RELX-Aktien.
Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD an. Gewinne von 18,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RELX-Aktie 6,77 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,899 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Am 18.02.2027 wird RELX schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RELX-Aktie
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen