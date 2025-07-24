RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Donnerstagabend mit Verlusten
Die Aktie von RELX gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 46,97 USD abwärts.
Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 46,97 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RELX-Aktie bisher bei 46,96 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 47,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 179.053 RELX-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 56,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RELX-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,20 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten RELX-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,840 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,899 USD.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 USD je RELX-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
