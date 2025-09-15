RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von RELX. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 47,82 USD.

Die RELX-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 47,82 USD. In der Spitze legte die RELX-Aktie bis auf 47,97 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 47,63 USD. Zuletzt wechselten 232.508 RELX-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,30 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 44,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 8,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,900 USD.

RELX wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

